Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern

SÜDHESSEN - Für die Bergstraße, den Odenwald, Darmstadt-Dieburg und den Rhein-Neckar-Kreis hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Dienstagnachmittag eine Unwetterwarnung herausgegeben. Es besteht demnach zunehmende Gefahr für unwetterartige, schwere Gewitter. Dabei ist lokal ein heftiger Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter möglich, der punktuell auch mit 50 Litern pro Quadratmeter extrem heftig ausfallen könne.

Beim "Zusammenwachsen" der Gewitterzellen sei der Starkregen mit vergleichbaren Niederschlagsmengen sogar über mehrere Stunden hinweg möglich. Weitere Begleiterscheinungen sind Hagelansammlungen und Sturmböen bis 75 Stundenkilometer, was einer Windstärke von neun Beaufort entspricht. Ausläufer der Schlechtwetterlage können auch in Rheinhessen Wirkung zeigen. In der ersten Nachthälfte zum Mittwoch soll die Schauer- und Gewittertätigkeit dann allmählich nachlassen.

Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de

Nach einer kurzen Regenpause in der Nacht zu Mittwoch sagte der DWD ab den Morgenstunden des Mittwochs dann erneute Schauer und Gewitter voraus. Ab Mittag sind demnach auch Gewitter möglich. Es bestehe Unwettergefahr durch lokal kräftigen Starkregen. Die Höchsttemperaturen erreichen der Vorhersage zufolge 22 bis 26 Grad.



Auch in Rheinland-Pfalz wird es mehr als ungemütlich

Am Dienstag und Mittwoch kann es auch in Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland wieder kräftig regnen. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge soll es am Dienstag ab dem Nachmittag vor allem im Süden teils starke Gewitter geben. Der DWD warnte vor möglichem Starkregen, Hagel und stürmischen Böen. Die Höchstwerte steigen laut DWD auf 19 Grad in der Hocheifel und 25 Grad am Rhein.

Am Mittwoch kann es der Vorhersage zufolge vor allem südlich der Mosel erneut teils kräftige Gewitter geben. Es bestehe Unwettergefahr durch lokal heftigen Starkregen. Die Höchsttemperaturen erreichen demnach zwischen 22 Grad in der Hocheifel und 27 Grad an Rhein, Mosel und Saar.





Ab Donnerstag beruhigt sich das Wetter laut DWD dann deutlich. Die Höchstwerte steigen am Dienstag bei immer mehr sonnigen Abschnitten auf 23 Grad im höheren Bergland und 27 Grad im Rhein-Main-Gebiet und an der Bergstraße. Am Freitag soll es ebenfalls weitgehend trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen steigen auf sommerlich-warme 26 bis 29 Grad.