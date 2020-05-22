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Freitag, 22.05.2020 - 03:00
2 min

Dickschied: Gesellig mit Gulasch und Gyros

Familien kochen füreinander – und halten trotzdem Abstand. Mit einer kulinarischen Reise von Ungarn bis nach Mexiko wird ein kleiner Ersatz für den ausfallenden Urlaub geschaffen.

Von Thorsten Stötzer
Ein buntes Bild ergeben die Gerichte, die die Familien in den vergangenen Wochen reihum kochten. Foto: Familen Brütting/Holler

Ein buntes Bild ergeben die Gerichte, die die Familien in den vergangenen Wochen reihum kochten. (Foto: Familen Brütting/Holler)

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