Die 5 besten Ideen für Last-Minute-Geschenke zum Muttertag

Für Outdoor-Fans eignen sich Ausflüge in den Wald, Kletterschluchten oder Wildparks am besten. Wer es etwas ruhiger mag, der kann sich zum Beispiel am Binger Rheinufer die Skulpturen-Triennale ansehen oder sich auf Burg Rheinfels in St. Goar wie Königin Camilla fühlen. Oder wie wäre es mit einem Ausflug nach Hessen? Ein Klassiker unter den Ausflugstipps in Wiesbaden ist die Fasanerie. Der Eintritt in den Tierpark ist kostenlos und mit dem vor Ort erhältlichen Futter dürfen Besucher Schafe, Ziegen und Hirsche füttern. Einen besonderen Blick über die hessische Landeshauptstadt kann man auf dem Neroberg erleben. Frisch zurück aus der Winterpause können Besucher mit der Nerobergbahn hochfahren, einen kleinen Rundweg laufen oder einen Abstecher in den Kletterpark wagen. Für die sportlichen Familien empfiehlt sich eine Kanufahrt auf der Lahn, zum Beispiel in Wetzlar oder eine Radtour durch den Rüsselsheimer Verna-Park. Wer gleich die Muttertagstorte wieder abtrainieren will, hat dazu im Lautertal (Odenwald) die Möglichkeit, auf Gesteinsmassen im Felsenmeer zu klettern. Tipp: Gleich ganz viele Fotos vom gemeinsamen Muttertagsausflug machen – so spart man sich die Überlegungen für das nächste Muttertagsgeschenk und kann direkt mit der Erstellung eines Fotoalbums beginnen.