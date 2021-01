Die Amtseinführung von Joe Biden im Live-Ticker

Joe Biden mit seiner Frau Jill. Am Mittwoch wird er zum 46. Präsident der USA vereidigt. (Foto: dpa)

WASHINGTON - Die Vereidigung von Joe Biden als 46. US-Präsident besiegelt am Mittwoch das Ende der turbulenten Amtszeit von Donald Trump. Trump will das Weiße Haus früh am Morgen verlassen und als erster Präsident seit Andrew Johnson im Jahr 1869 der Amtseinführung seines Nachfolgers vor dem Kapitol in Washington fernbleiben. Das offizielle Programm beginnt um 10 Uhr Ortszeit (16 Uhr MEZ) mit einem Livestream, der speziell an junge Amerikaner adressiert ist. Dabei soll es unter anderem eine Botschaft von der künftigen First Lady Jill Biden geben. Die Zeremonie für die Vereidigung soll um 11.30 Uhr (Ortszeit/17.30 Uhr MEZ) beginnen. Um 12 Uhr (18 Uhr MEZ) wird die Vereidigung Bidens erwartet. Im Anschluss hält er seine Rede.

Danach inspiziert Biden als Präsident neben dem Kapitol Einheiten des US-Militärs - und wird einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten auf dem Nationalfriedhof Arlington niederlegen. Anschließend wird er vom US-Militär ins Weiße Haus eskortiert.

Zum Abschluss gibt es ab 20.30 Uhr Ortszeit (2.30 am Donnerstag MEZ) eine rund 90-minütige Feier mit Konzertprogramm, bei dem unter anderem Bruce Springsteen, Justin Timberlake und John Legend für Auftritte zugeschaltet werden. Moderiert wird das Event von Hollywood-Star Tom Hanks.

