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Mittwoch, 13.05.2020 - 02:00
2 min

Die Babenhäuser Sängerin Annabell Whitney trotzt der Pandemie

Die Sängerin und Managerin aus Babenhausen coacht inzwischen online andere, um den "Rockstar" in ihnen zu aktivieren.

Von Ursula Friedrich
Die Sängerin, Künstlerin und Unternehmerin Annabell Whitney aus Babenhausen (mit Mischlingsrüden Rascal) lässt sich auch von der Pandemie nicht ausbremsen. Foto: Ursula Friedrich

Die Sängerin, Künstlerin und Unternehmerin Annabell Whitney aus Babenhausen (mit Mischlingsrüden Rascal) lässt sich auch von der Pandemie nicht ausbremsen. Foto: Ursula Friedrich

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