Mittwoch,
15.04.2020 - 11:48
1 min
Die besten DIY-Tipps für Bart, Nägel und Haare
Friseure, Nagelstudios und Barber-Shops: Alle haben seit drei Wochen aufgrund der Corona-Pandemie zu. Doch was tun, um trotzdem gepflegt auszusehen. Wir haben DIY-Anleitungen.
Von Nadine Peter und Adriana Heide
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