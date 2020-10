Die Corona-Krise als Chance: Im Interview mit Heike Hofmann

Heike Hofmann ist 47 Jahre alt und lebt mit ihrem Lebensgefährten und zwei Kindern in Gräfenhausen. Seit November 2000 ist sie Mitglied des Hessischen Landtags. Für die SPD-Landtagsfraktion ist Hofmann seit 2003 rechtspolitische Sprecherin und seit 2009 justizvollzugspolitische Sprecherin. Seit 2015 ist sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende und seit 2019 Vizepräsidentin des Landtags. Von Mai bis November 2008 war die Weiterstädterin Vorsitzende des Unterausschusses Justizvollzug des Hessischen Landtags. Im Landtag bekleidet sie zudem neun weitere Funktionen - Mitgliedschaften in Ausschüssen, Kommissionen und Beiräten. Auch in Weiterstadt macht Heike Hofmann noch Kommunalpolitik, als Stadtverordnete. In der SPD ist sie Mitglied des Bezirksvorstands der SPD-Hessen Süd und seit 2016 Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Darmstadt-Dieburg. Beruflich ist die 47-Jährige eigentlich Juristin. Studiert hat sie in Frankfurt, ein Referendariat hat sie am Landgericht Darmstadt absolviert, 2001 folgte das zweite Staatsexamen als Volljuristin. Seit 2002 ist sie Rechtsanwältin. (tb)