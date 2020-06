Die Corona-Krise zeigt in Lampertheim auch Chancen auf

Alle Betriebe sehen neben einer durchaus zufriedenstellenden Erntebilanz noch ein weiteres Kriterium, das sich jedoch erst in der kommenden Saison auswirken wird: Die Spargelpflanzen haben mehr Zeit als in den Vorjahren, sich zu regenerieren. Zum einen endet die Saison in diesem Jahr bei fast allen Betrieben schon mehrere Tage vor dem Johannistag am 24. Juni, zum anderen wurden zahlreiche Anlagen bereits schon deutlich früher abgeerntet. Dies hat zur Folge, dass den Pflanzen eine längere Regenerationszeit für eine ertragreiche Ernte im kommenden Jahr zugestanden wird. Man kann diese an den Feldern nachvollziehen, auf denen bereits seit Wochen das Spargelkraut sprießt. (heka)