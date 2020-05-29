Freitag, 29.05.2020 - 04:30
3 min
Die Corona-Pleitewelle rollt in Südhessen noch nicht
Von Anja Ingelmann
Reporterin Wirtschaft Südhessen
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RÜCKGANG IM APRIL
Beim Amtsgericht Darmstadt gingen im April 48 Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ein. Vor einem Jahr waren es noch 130. Das Amtsgericht verweist zur Einordnung der Zahlen auf die Corona-Krise und das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie. Das Amtsgericht Frankfurt hat im April 84 Anträge erhalten, etwa halb so viele wie vor einem Jahr. In Wiesbaden sind die Insolvenzzahlen von Februar bis April ebenfalls nicht gestiegen. "Ganz im Gegenteil sind die Zahlen gesunken", erklärte eine Sprecherin, ohne Zahlen zu nennen. (dpa/ain)
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