Die Darmstädter Corona-Kurven

Anfang März gab es die ersten Corona-Fälle in Darmstadt - lange nach den ersten gemeldeten Infektionen in Frankfurt oder Wiesbaden. Eine erste Spitze erreichte die Zahl der Neuerkrankungen in der letzten Märzwoche (42), eine Woche nach dem Shutdown am 16. März, bei dem Restaurants, Geschäfte, Schulen, Kindertagesstätten geschlossen und Kontakteinschränkungen verhängt worden waren.

Am 18. und am 21. April erreichten die Covid-19-Zahlen in Darmstadt ihren Höhepunkt - es waren die Fälle der positiv getesteten Bewohner und Pflegekräfte im Altenheim St. Josef und im Aliceheim. 21 Neuerkrankungen an dem Samstag, 17 Neuerkrankungen am darauffolgenden Dienstag bilden die traurige Spitze. Acht der insgesamt 15 Todesfälle wurden in den beiden Pflegeheimen registriert. Nach diesem Spitzendienstag Ende April flachte die Infektionskurve in Darmstadt extrem ab, schon Anfang Mai gab es immer wieder Tage ohne Neuinfektionen, zuletzt wurden am Mittwoch vor Himmelfahrt zwei neue Fälle vom Labor bestätigt. Bis einschließlich Mittwoch, 27. Mai, gab es keine neuen Corona-Patienten.