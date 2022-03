4 min

Die Deutschen hamstern wieder: Speiseöl – das neue Klopapier

Bei welchen Produkten sich in Supermarktregalen zum Teil große Lücken zeigen, was der Krieg damit zu tun hat und welchen eindringlichen Appell der Handel an die Kunden richtet.

Von Ralf Heidenreich Leiter Redaktion Wirtschaft