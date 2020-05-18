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Montag, 18.05.2020 - 01:30
3 min

„Die Einsamkeit und die Ungeduld werden immer gravierender“

Monika Rebentisch engagierte sich vier Mal die Woche ehrenamtlich in einem Seniorenheim. Dann kam Corona. Mittlerweile sieht die Gonsenheimerin negative Folgen für die Senioren.

Petra Jung: Lokalredakteurin Mainz
Von Petra Jung
Lokalredakteurin Mainz
In Nicht-Corona-Zeiten besucht Monika Rebentisch viermal die Woche die Bewohner des Seniorenheims. Immer mit dabei sind ihre Hunde – hier hält sie Hündin „Lola“ auf dem Arm. Foto: Sascha Kopp

In Nicht-Corona-Zeiten besucht Monika Rebentisch viermal die Woche die Bewohner des Seniorenheims. Immer mit dabei sind ihre Hunde – hier hält sie Hündin „Lola“ auf dem Arm. (Foto: Sascha Kopp)

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