Die "Einzelkämpfer" der DLRG Pfungstadt

Die DLRG in Pfungstadt hat ihre Saisonvorbereitung trotz Corona-Krise abgeschlossen.

PFUNGSTADT. Die Pandemie macht den Lebensrettern der Pfungstädter DLRG zu schaffen, die ohnedies bereits durch die seit Jahren andauernde Schließung des Pfungstädter Bads beeinträchtigt sind.

"Zwar laufen unsere Mitgliedsbeiträge weiter und die Gebühren für die Schwimmkurse, die wir in Bädern der Region anbieten und jetzt stoppen mussten, sind bereits bezahlt", stellt DLRG-Pressesprecher Stefan Hafermehl fest. Er verweist dabei darauf, dass diese unterbrochenen Kurse nach Öffnung der Bäder fortgesetzt und die ausgefallenen Kursstunden drangehängt werden.

"Die Pandemie macht das Vereinsleben sehr schwierig, wenn nicht unmöglich. Als Wasserrettungsorganisation müssen wir aber auch für unsere eigentliche Aufgabe vorbereitet sein", sagt Bernd Spieß, DLRG-Ortsgruppenleiter. Für den Rettungsschwimmkurs für Jugendliche wird es kurzfristig Online-Theorie-Training geben.

In anderen Bereichen waren die Aktiven der DLRG Pfungstadt von Beginn der Einschränkungen an mit einer gemeinschaftlichen "Einzelkämpfer-Aktion" weiter im Einsatz. Fast jeden Tag war dazu ein ehrenamtlicher Helfer abends am DLRG-Vereinsheim. So konnten kleinere Arbeiten stückweise durchgeführt werden. Dazu gehörte neben einer Grundreinigung der Vereins-Räumlichkeiten auch eine größere Sanierung am Motor-Rettungsboot. "Dazu hatten sich einzelne Helfer sogar Holz zum Anstrich mit nach Hause genommen," erzählt Bernd Spieß.

Bei bestem Wetter gab es schließlich im April auch den geplanten Arbeitseinsatz an der Wasserrettungsstation am Eicher See. Gearbeitet wurde verteilt über mehrere Tage in kleinen Gruppen. Mit zwei Personen wurden an einem Tag Gartenarbeiten am See ausgeführt, ebenfalls mit zwei Personen wurde an einem weiteren Tag das notwendige Material am DLRG-Vereinsheim verladen und an einem Samstag ging es zu viert für verschiedene Arbeiten dann getrennt in zwei Fahrzeugen nochmal an den See. "Durch die gute Aufteilung auf verschiedene Tätigkeiten und Örtlichkeiten auf dem Gelände, war es kein Problem, die Hygieneregeln und Abstandsvorgaben einzuhalten", sagt Marcus Siesenop, Technischer Leiter der Pfungstädter Lebensretter.

Dirk Kopp geht als verantwortlicher Einsatzleiter für den Wasserrettungsdienst davon aus, dass nun alles soweit vorbereitet ist. Dennoch rät er zu großer Vorsicht. In einem gemeinsamen Aufruf der DLRG heißt es: "Bleibt an Land - so schwer es auch fällt! Gefährdet nicht euch selbst oder im Ernstfall eure Retter."

Ab 23. Mai plant die DLRG Pfungstadt, ihre Station in reduzierter Stärke zu besetzen. "Aber wir schauen natürlich auch ständig auf die politischen Entscheidungen, die Informationen unseres Verbandes und die Gesamt-Lage", so Kopp. Für die Einsatzkräfte an der Wachstation wurden auch bereits die erforderlichen FFP-2-Masken gekauft.