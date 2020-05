Die Eltern alle zwei Wochen draußen treffen

Corona-Alltag: Ein spezieller Putzplan sorgt in den SOS-Kinder- und Jugendhilfen Hünstetten/Taunusstein für mehr Hygiene. (Foto: dpa)

HÜNSTETTEN - (bhp). Die Corona-Pandemie und die andauernden Kontaktsperren stellen auch den Alltag der SOS-Kinder- und Jugendhilfen Hünstetten/Taunusstein au} den Kopf. Ge- und Verbote beeinträchtigen seit Wochen den Alltag sowohl der Mitarbeiter als auch der Betreuten.

Die Dienstpläne der pädagogischen Fachkräfte in den Wohngruppen und den Ambulanten Hilfen mussten neu geschrieben werden. Präventivmaßnahmen wurden formuliert und zügig umgesetzt. „Wir müssen flexibel auf die aktuellen Bedingungen eingehen und angemessen reagieren. Dieser noch nie da gewesene Ausnahmezustand stellt uns alle vor große Herausforderungen“, berichtet Clenda Scharf, Einrichtungsleiterin des SOS-Kinderdorfs Frankfurt, zu dem die SOS-Kinder- und Jugendhilfen Hünstetten/Taunusstein gehören, vom neuen Alltag.

Für die beiden Kinder- und Jugendwohngruppen in Hünstetten, in denen aktuell elf Kinder und Jugendliche wohnen, ist der Kontakt ganz auf die häusliche Gemeinschaft beschränkt. „Besuche von Wohngruppen fremden Personen sind aktuell nicht gestattet“, erklärt Bereichsleiter Thilo Schmeiser. Dies habe zu Beginn der Pandemie auch für persönliche Besuche der Eltern gegolten, was für beide Seiten nicht leicht gewesen sei. Seit Anfang Mai seien zur Freude aller wieder persönliche Kontakte in kleinem, beschränktem Rahmen möglich. Das bedeute für die betreuten Kinder und Jugendlichen, dass sie alle zwei Wochen ihre Eltern bei einem Treffen im Freien sehen können. „Dies führt zu einer merklichen Verringerung des Leidensdrucks bei den Kindern, die sehr regelmäßige Kontakte mit ihren Eltern gewohnt waren”, sagt Schmeiser und freut sich.

Außerdem stehen im neuen Alltag Desinfektionsmittel an den Hauseingängen bereit. Ein spezieller Putzplan sorgt für noch mehr Sauberkeit und die erforderliche Hygiene. Homeschooling am Vormittag gehört ebenfalls zum neuen Alltag in den Wohngruppen. Die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen bei der Bewältigung ihrer schulischen Aufgaben bedinge indes einen erhöhten Personalaufwand, den es für das Betreuungsteam zu meistern gelte.