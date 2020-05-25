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Montag, 25.05.2020 - 03:00
3 min

Die Erleichterung ist spürbar

Von Fitnessstudio bis Salzgrotte: Trotz Corona-Regeln sind die Betreiber in Bürstadt froh über die Wiedereröffnung.

Von Frank Gumbel
In der Salzgrotte in der Marktstraße sind die Liegen mit Blick auf den erforderlichen Mindestabstand neu gestellt worden. Foto: Thorsten Gutschalk

In der Salzgrotte in der Marktstraße sind die Liegen mit Blick auf den erforderlichen Mindestabstand neu gestellt worden. (Foto: Thorsten Gutschalk)

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