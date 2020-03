Die ersten 5 Personen in Darmstadt-Dieburg sind von Corona geheilt

Jetzt teilen:

DARMSTADT-DIEBURG - Die gute Nachricht kam am Donnerstag aus dem Landratsamt: 5 Menschen aus dem Kreis, die an Covid-19 erkrankt waren, gelten inzwischen als geheilt. Es handelt sich um jeweils eine Person aus Eppertshausen, Seeheim-Jugenheim, Otzberg, Babenhausen und Mühltal. Allerdings werden sie weiterhin in der offiziellen Statistik für die mit dem Corona-Virus Infizierten geführt. In der kamen am Mittwoch 10 neue Fälle hinzu: 3 in Pfungstadt, 2 in Seeheim-Jugenheim und jeweils einer in Babenhausen, Modautal, Mühltal, Bickenbach und Alsbach-Hähnlein. Somit weist die Statistik nun 109 Corona-Infektionen auf, wobei 5 davon als gesund gelten, aber nicht aus den Fallzahlen herausgerechnet werden.

Dieser Systematik folgend, verteilen sich aktuell die gemeldeten Infizierten wie folgt auf die einzelnen Kommunen: Alsbach-Hähnlein: 2, Babenhausen: 6, Bickenbach: 5, Dieburg: 5, Eppertshausen: 4, Erzhausen: 5, Griesheim: 5, Groß-Bieberau: 1, Groß-Umstadt: 9, Groß-Zimmern: 8, Messel: 1, Modautal: 2, Mühltal: 10, Ober-Ramstadt: 3, Otzberg: 8, Pfungstadt: 15, Reinheim: 4, Roßdorf: 5, Schaafheim: 1, Seeheim-Jugenheim: 3, Weiterstadt: 7. Münster und Fischbachtal haben weiterhin keinen gemeldeten Covid-19-Fall.

Kita-Gebühren werden im April ausgesetzt

Derweil hat das Klinikum Darmstadt auf ECHO-Nachfrage erklärt, dass das Rochus-Krankenhaus in Dieburg nicht wie andernorts wegen der Corona-Krise reaktiviert wird. „Das Gebäude steht ja seit vielen Monaten leer und ist von der Versorgung in großen Teilen abgeklemmt, daher wäre eine Wieder-Inbetriebnahme auch gar nicht auf die Schnelle zu bewerkstelligen“, teilt Klinikum-Sprecherin Eva Bredow-Cordier mit. Und weiter: „Bisher gehen wir – auch als neues koordinierendes Krankenhaus für Südhessen – davon aus, dass die bestehenden Krankenhäuser für die Versorgung ausreichen.“

Auf einen weitreichenden Schritt haben sich unterdessen die 23 Kreisbürgermeister verständigt: Die Gebühren für die Kindertagesstätten werden im April ausgesetzt. Der Babenhäuser Bürgermeister Joachim Knoke (SPD) begrüßt die einvernehmliche Marschroute der Verwaltungschefs. „Viele Eltern bekommen jetzt Kurzarbeitergeld oder betreiben eine Gastronomie“, nennt Knoke nur zwei Beispiele für wirtschaftliche Einbrüche in Zeiten der Corona-Krise. „Wenngleich noch Klärungsbedarf herrscht, wer die Leistungen für den April stemmt, sind Familien außen vor. Für den Monat März wird jedoch kein Geld rückerstattet“, sagt er. Kinder, deren Eltern in relevanten Berufen tätig sind, und in der Corona-Epidemie an vorderster Front im Einsatz sind, haben Anspruch auf eine Notfallbetreuung für ihren Sprößling. Je nach Umfang dieser Leistung solle diese gebührenpflichtig sein, erklärte Groß-Zimmerns Rathauschef Achim Grimm (CDU).

In Babenhausen etwa wird zwar Notbetreuung angeboten, jedoch nicht überall nachgefragt. Maximal fünf Kleine je Gruppe werden betreut, um den derzeitigen Hygienevorkehrungen Rechnung zu tragen. In drei Einrichtungen lägen Anmeldungen vor, bestätigte Fachbereitsleiterin Regina Lange. Viele Eltern, die Anspruch auf eine Notbetreuung haben, regeln dies offenkundig noch privat. „Tagesaktuell verändert sich aber vieles“, so Lange. Stand jetzt bleiben hessenweit alle Kindertagesstätten bis einschließlich 19. April geschlossen. Dies betrifft auch die Betreuung durch Tagespflegepersonen.