Die ersten hessischen Helfer fliegen nach Griechenland

WIESBADEN - Am Kampf gegen die schweren Waldbrände in Griechenland werden sich auch Helfer aus Frankfurt, Wiesbaden sowie den Kreisen Darmstadt-Dieburg, Offenbach, Main-Kinzig, Wetterau und Odenwald beteiligen. An diesem Montag bricht ein Vorauskommando auf, um den Einsatz vorzubereiten. Das hat das Innenministerium in Wiesbaden mitgeteilt.

Insgesamt werden 164 Einsatzkräfte des Hessischen Katastrophenschutzes nach Athen und in die Region Attica entsandt. Sie sollen Anfang der Woche aufbrechen. Griechenland habe zuvor ein Hilfeleistungsersuchen im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens gestellt. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) sprach von einer dramatischen Lage vor Ort.

Hilfe von Katastrophenschutz und THW

Die Einheiten des Katastrophenschutzes würden von kommunalen Feuerwehren und Hilfsorganisationen gestellt. Sie bildeten einen autarken Verband aus Waldbrandbekämpfern inklusive Sanitätern, Logistikern sowie Führungs- und Betreuungskräften und blieben rund zwei Wochen vor Ort. Die hessischen Einsatzkräfte verfügten unter anderem über zehn geländegängige Tanklöschfahrzeuge.

Aus Deutschland werden auch Katastrophenschützer aus Bonn sowie Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) nach Griechenland entsendet. Für das THW werden Einsatzkräfte des Landesverbandes Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland in der Katastrophenregion unterstützen. 15 Einsatzkräfte sollen den Feuerwehreinsatz in den Bereichen Logistik und Materialinstandsetzung unterstützen. Die Kosten des Einsatzes trage der Bund, die Transportkosten die Europäische Union.