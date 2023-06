Die Filmstarts der Woche

Berlin (dpa) - . Der Kampf der Maschinen geht in die nächste Runde: Mit „Transformers: Aufstieg der Bestien“ kommt der siebte Teil des actionreichen Franchises von Produzent Michael Bay auf die Leinwand. „Creed II“-Regisseur Steven Caple Jr. nimmt das Publikum mit ins New York der 90er Jahre und bringt seinen ganz eigenen Style in die Filmreihe. Dort treffen die beliebten Autobots um Optimus Prime auf eine neue Spezies von Transformers und müssen die Erde vor einer neuen Bedrohung aus dem All verteidigen. Grammy-Gewinner Anthony Ramos („Hamilton“, „In The Hights“) und Dominique Fishback („Judas And The Black Messiah“) stehen den Maschinen zur Seite. Mit Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh („Everything Everywhere All At Once“), Golden-Globe-Gewinner Peter Dinklage („Game of Thrones“), Pete Davidson („Saturday Night Live“, „The King of Staten Island“) und MJ Rodriguez („Pose“) sind auch die Stimmen der Transformers hochkarätig besetzt.