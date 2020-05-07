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Donnerstag, 07.05.2020 - 03:00
3 min

Die Gastwirte im Landkreis stehen in den Startlöchern

Die Gastronomen sind zwar auf einen Neustart nach der Corona-Pause vorbereitet. Aber sie vermissen klare Ansagen für einen Betrieb. Manche haben auch Bedenken.

Von Sabine Eisenmann, Wolfgang Görg und Reinhard Jörs
Markierungen und Gitter sorgen für einen geregelten Kundenstrom auf Burg Frankenstein. Wie viele Wirte im Kreis hofft auch Burgpächter Ralph Eberhardt, dass er seine Gastronomie mit klaren Vorgaben bald wieder öffnen kann. Foto: Dirk Zengel

Markierungen und Gitter sorgen für einen geregelten Kundenstrom auf Burg Frankenstein. Wie viele Wirte im Kreis hofft auch Burgpächter Ralph Eberhardt, dass er seine Gastronomie mit klaren Vorgaben bald wieder öffnen kann. Foto: Dirk Zengel

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ZITAT

Ich muss nur noch durchputzen.

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