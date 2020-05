Die Heilige Corona: Mehr Legenden als Fakten

Die Darstellung der Heiligen Corona (Mitte) auf dem Schrein im Dommuseum in Aachen. (Foto: Oliver Berg/dpa)

BERLIN - Das kann doch kein Zufall sein: Mitte Mai ist die Zeit der Eisheiligen – "Pankraz, Servaz, Bonifaz machen erst dem Sommer Platz", so die Wetterregel. Aber in diesem Pandemiejahr muss sich der Märtyrer Bonifatius von Tarsus die Namenstag-Ehre am 14. Mai mit einer bisher eher Unbekannten teilen: der Heiligen Corona. Doch um die antike Heilige ranken sich fast so viele Legenden wie um die aktuelle Corona-Pandemie. Wir erklären die wichtigsten Aspekte.