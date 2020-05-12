Dienstag, 12.05.2020 - 12:00
3 min
Die Hoffnung für den Kalten Markt in Ortenberg stirbt zuletzt
Von Carsten Woitas
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