Die Kempter feiern Internet-Kerb

Eierkoch Ralf Gründonner probt schon mal auf der Kempter Kirchenwiese. Fünf Eiergerichte soll es geben.

KEMPTEN - Eieressen für das ganze Dorf: Die originelle Bewirtung gehört zum Kempter Fest wie die Kerbebaum-Treffen, der Abend mit Weinprobe und das Seifenkistenrennen. Alles gestrichen? Nein, die Macher im Binger Stadtteil stellen auf Eierküche und Weinprobe im Online-Format um. Am Donnerstag, 30. April, startet um 19 Uhr die Internet-Kerb.

In normalen Jahren kündigt der Bollerwagen polternd das Dorffest an. Der Kerbejahrgang zieht durch die Straßen, klingelt an Türen, sammelt Hühnereier ein. „2400 Eier kommen in Spitzenjahren zusammen“, weiß Eierkoch Ralf Gründonner. Dorfjugend und Kerbeaktivisten wie er produzieren aus den Eispenden simple Gerichte: Rührei, Sol-Eier, Spiegeleier. Die Offerte zum gemeinsamen und kostenlosen Essen gehört zu den ganz alten und sehr charakteristischen Eckpfeilern. Bis zu 400 Gäste folgen der Einladung – in normalen Jahren.

„Uns war ziemlich schnell klar, dass wir die Kerb streichen müssen“, sagt Gründonner. Mit ihrer Kirchweih liegen die Kempter sehr zeitig im Jahr. Doch eine Idee ließ die Aktiven aufhorchen: Der große Erfolg der „Binger Karantine“, die Online-Küche, Gutscheine für gebeutelte Gastronomen und Weinvorstellung im Weingut Hemmes verbindet, inspirierte.

Frank Hemmes bot den Kerbeaktivisten eine Kombination an: Lasst uns die Kirmes-Eierküche live vor die ohnehin installierten Kameras bringen und dazu die Kerbe-Weinprobe.

Alle Winzer des Stadtteils zogen mit. Pakete mit den sieben Kerbeweinen wurden gepackt. Wer daheim mitproben will, kann den Karton im Weingut Herbert Bretz abholen. Der Regieplan der Live-Verkostung am Donnerstag ist nach strengen Hygiene-Regeln aufgebaut: In der Weinschule Hemmes tritt jeweils nur ein Winzer vor die Kamera im Probenraum. Ralf Gründonners Sohn Tim wird moderieren. In der benachbarten Küche tritt der Eierkoch mit Winzersohn Felix an Pfannen und Töpfe.

„Wir haben uns fünf verschiedene Eiergerichte vorgenommen, auch Eierwein und veganes Rührei aus Tofu“, verrät Ralf Gründonner. Das Eieressen per Live-Stream gemeinsam vor Bildschirmen soll im Corona-Jahr als Ersatz für das bodenständige Treffen im Weingut Dreikönigshof dienen. Grünewalds Fünf-Gang-Kerbe-Menü ist Rahmenprogramm zur Online-Probe der Kempter Weine. „Außerdem werde ich noch einen Liedtext umdichten“, verspricht das Fastnachtsurgestein.

So verheißt der Donnerstagabend auch abseits von Rührbesen und Eierpfannen-Programm viel Lokalkolorit. „Zielgruppe sind ganz klar die Kempter.“ Fernseh-Perfektion erwarte niemand. Die Idee hinter der Online-Kirmes leuchtet ein: Lagerkoller daheim und Krisenstimmung mit lokal geprägtem Programm begegnen. Kreative Ideen einfach mal ausprobieren – jetzt ist die Zeit dafür. Was bei Ostergottesdiensten funktionierte und Jahrgangsverkostungen kann vielleicht auch ein Kerbefest retten. Wenigstens ein bisschen.

Kurzentschlossene können beim Weingut Herbert Bretz (Telefon 06721-1 40 30) anfragen, ob noch die eine oder andere gepackte Weinkiste übrig geblieben ist. Die Order-Mail: kempter.winzer @gmail.com. Das Weinpaket kostet 50 Euro, beinhaltet sieben Flaschen Wein, eine Tüte gebrannte Mandeln und eine Fünf-Euro-Spende für das Binger Krankenhaus.

Der Youtube-Link zu „Kempter Kerbewein goes online“ läuft über das Weingut Hemmes und auf Facebook unter „Binger Karantine“.