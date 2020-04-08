Mittwoch, 08.04.2020 - 04:30
3 min
Die kleine Wirtschaft: Pupils Help aus Darmstadt
Von Marcel Großmann
Volontär
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DIE SERIE
Sie bestehen häufig seit Jahrzehnten, und das nicht selten in Familientradition: Kleinunternehmen unserer Region. Abseits der mittelständischen Firmen und großen Konzerne werden sie oft nur unterschwellig wahrgenommen. Das soll sich durch die Serie "Die kleine Wirtschaft" ändern. (red)
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