Die Krise der Krisen: In Erwartung der Hunger-Pandemie

Bild oben: Heuschreckenschwärme biblischen Ausmaßes haben Ostafrika heimgesucht. Sie vernichten ganze Ernten.Bild links: In Kutupalong, dem weltweit größten Flüchtlingslager in Bangladesch an der Grenze zu Myanmar, leben 900 000 Menschen. Auch sie sind jetzt von Sars-CoV-2 bedroht. (Fotos: dpa)