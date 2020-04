Die Krise kann auch eine Chance sein

Monika Windörfer (61) wuchs in Bad Nauheim auf, wo sie in der Gemeinde-Jugend von St. Bonifatius engagiert war und am St.-Lioba-Gymnasium ihr Abitur machte. Anschließend studierte sie Diplom-Religionspädagogik an der katholischen Fachhochschule des Bistums Mainz. Windörfer arbeitete als Gemeindereferentin in Viernheim, unterrichtete an mehreren Schulen katholische Religion, darunter auch an der Alfred-Delp-Schule in Lampertheim. Von 1999 bis 2003 war sie Gemeindereferentin in der Pfarrei Mariä Verkündigung. 2012 nahm sie ihre Tätigkeit als Alten- und Altenheimseelsorgerin in der katholischen Pfarrgruppe Lampertheim auf. (pam)