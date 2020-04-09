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Donnerstag, 09.04.2020 - 03:00
3 min

Die Krise kann auch eine Chance sein

Lampertheimer Altenseelsorgerin Monika Windörfer behält trotz der Einschränkungen im Alltag ihren Optimismus.

Von Meike Paul
Momentan bleibt Monika Windörfer per Telefon mit den Bewohnern des Altenheims in Verbindung. Foto: Thorsten Gutschalk

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ZUR PERSON

Monika Windörfer (61) wuchs in Bad Nauheim auf, wo sie in der Gemeinde-Jugend von St. Bonifatius engagiert war und am St.-Lioba-Gymnasium ihr Abitur machte. Anschließend studierte sie Diplom-Religionspädagogik an der katholischen Fachhochschule des Bistums Mainz. Windörfer arbeitete als Gemeindereferentin in Viernheim, unterrichtete an mehreren Schulen katholische Religion, darunter auch an der Alfred-Delp-Schule in Lampertheim. Von 1999 bis 2003 war sie Gemeindereferentin in der Pfarrei Mariä Verkündigung. 2012 nahm sie ihre Tätigkeit als Alten- und Altenheimseelsorgerin in der katholischen Pfarrgruppe Lampertheim auf. (pam)

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