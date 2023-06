Die Lage in Waldbrandgebieten stabil

Lübtheen/Hagenow (dpa) - . Gute Nachrichten für die Einwohner der am Montag evakuierten Ortschaft Volzrade bei Lübtheen: Nach einer ruhigen Nacht in den Waldbrandgebieten in Südwestmecklenburg hat sich die Lage so weit stabilisiert, dass sie am Nachmittag in ihre Häuser zurückkehren können. Ab 14.00 Uhr werde die Evakuierung aufgehoben, sagte der zuständige Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Mittwochmorgen in Lübtheen. Derzeit gebe es keine Explosionen im Brandgebiet, was für eine Abkühlung der Fläche spreche. Der Boden zwischen dem Waldbrandgebiet und dem Ort - rund 500 Meter - sei gut gewässert, so dass keine Gefahr für den Ort mehr bestehe. Volzrade hat rund 160 Einwohner.