Die Maske bleibt – auch ohne Maskenpflicht

Die Maskenpflicht endet Anfang April an den meisten öffentlichen Orten. Dennoch wollen viele Menschen in Hessen und Rheinland-Pfalz weiter Maske tragen. (Foto: dpa)

MAINZ - Hohe Inzidenzen und Corona-Neuinfektionen einerseits, nur wenige schlimme Krankheitsverläufe und der Wunsch nach Freiheit andererseits. Das Ende vieler Corona-Regelungen beschäftigt die Menschen.

Masken müssen, in Hessen ab 2. April, in Rheinland-Pfalz ab 3. April, nur noch in Bus und Bahn sowie in Kliniken, Heimen oder anderen medizinischen Einrichtungen getragen werden. Wir haben Sie hier auf dem Nachrichtenportal sowie auf unseren Social-Media-Kanälen gefragt, ob Sie auch nach dem Ende der Maskenpflicht weiter Masken tragen wollen.