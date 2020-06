Die Metropolregion muss auf viele Veranstaltungen verzichten

Mit der Aktion "Night of Light" will die Eventbranche auf ihre Notlage aufmerksam machen. Dabei sollen in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni zwischen 22 Uhr und 1 Uhr Event-Locations, Spielstätten, Gebäude und Bauwerke in über 250 Städten in rotem Licht erstrahlen. Weitere Informationen gibt es auf www.night-of-light.de (red)