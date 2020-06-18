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Donnerstag, 18.06.2020 - 18:15
3 min

Die Metropolregion muss auf viele Veranstaltungen verzichten

Die Corona-Pandemie sorgt für viele Absagen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Mannheimer Veranstaltungshäuser wollen derweil zusammen ein Zeichen setzen.

Von Maximilian Brock
Um auf die aktuelle Situation aufmerksam zu machen, leuchtet die SAP-Arena abends in Rot. Foto: SAP-Arena

Um auf die aktuelle Situation aufmerksam zu machen, leuchtet die SAP-Arena abends in Rot. Foto: SAP-Arena

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NIGHT OF LIGHT

Mit der Aktion "Night of Light" will die Eventbranche auf ihre Notlage aufmerksam machen. Dabei sollen in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni zwischen 22 Uhr und 1 Uhr Event-Locations, Spielstätten, Gebäude und Bauwerke in über 250 Städten in rotem Licht erstrahlen. Weitere Informationen gibt es auf www.night-of-light.de (red)

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 18.06.2020 um 02:00 Uhr publiziert.
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