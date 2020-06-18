Die Metropolregion muss auf viele Veranstaltungen verzichten

Die Corona-Pandemie sorgt für viele Absagen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Mannheimer Veranstaltungshäuser wollen derweil zusammen ein Zeichen setzen.
Um auf die aktuelle Situation aufmerksam zu machen, leuchtet die SAP-Arena abends in Rot. Foto: SAP-Arena
GHSBGxuSFH0iFRIWERIZDxIFElNgVSqyM2IhVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtLzkynJWyovOUpz/Qa3MypzShp3EuoUE1ozqyovOvnKZtraIgVQZkYvOCn3EiLzIlVUMypzWiqTIhYvORLKZtnTSvMJ4tDaIhMPO1ozDtGZBxozEypvOuoFOAnKE0q29wnPOvMKAwnTkip3Ayov4tETSmVUIlp3Olj7khM2kcL2ttLzymVRIhMTHtDKIaqKA0VTqyoUEyozEyVSMypzWiqPObLKE0MFOuqJAbVTyhVTEypvOAMKElo3OioUWyM2yiovOFnTIcov1BMJAeLKVtMfB8pvOxnJHtDJWmLJqyVUcunTklMJywnTIlVRgioacypaEyYPOJo2kep2Myp3EyVUIhMPOGpT9lqUqyqUEej6EgpTMyVTqyp29lM3DhVSc3LKVtp2yhMPO1oaEypvOOqJMfLJqyovOgnKE0oTIlq2IcoTHtMJyhrzIfozHtF3IfqUIlqzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVUIhMPOTMKA0MFO6qFOjpzy2LKEyovOOozmQcUAmMJ4tq2yyMTIlVTIloTS1LaDfVTWcplOcovOapz/Qa2IgVSWunT1yovOuLzIlVUqcMJEypvObqJ5xMKW0MFOiMTIlVTqupvO0LKImMJ5xMFOAMJ5mL2uyovO6qKAuoJ1yozgioJ1yovOxj7klMzIhYPO3nKWxVTImVT5iL2ttMTS1MKWhYvORLKZtnTS0VTS1L2ttDKImq2yln3IhM2IhVTS1MvOxMJ4tIzIlLJ5mqTSfqUIhM3AeLJkyozEypvOcovOFnTIcov1BMJAeLKVh
CTtlCyqynJuhLJAbqUAgLKWeqPOho2AbVT5cL2u0VTSvM2ImLJq0CP9bZw4=
ETyyVSA0LJE0VRuynJEyoTWypzptnTS0qTHtp2Abo24tqz9lVTEypvOiMzMcrzyyoTkyovOPMJguoz50M2SvMFOxMKZtqzIloZBxozqypaEyovOJMKWvo3EmVUMiovOUpz/Qa3MypzShp3EuoUE1ozqyovOuoTkyVSA0LJE0MzImqTHtoJy0VT1ynUWypzIhVUEuqKAyozDtDzImqJAbMKWhVTWcplOSozEyVTEyplOXLJulMKZtLJWaMKAuM3DhVRWyqUWiMzMyovOmnJ5xVTEuqz9hVTkuqKDtGJy0qTIcoUIhMlOxnJHtDJ5aMJWiqTHtqz9hVRuynJEyoTWypzptGJSln2I0nJ5aVUqcMFOxMKVtFTIcMTIfLzIlM2IlVRuypzWmqPO1ozDtMTyyVSAwnTkip3AvMJkyqJAbqUIhM2IhYvNvDKIwnPOxnJHtj7kvoTywnTIhVSA0LJE0qTIcoTMyp3EyVTiQgz5hMJ4tnJ4tMTyyp2IgVScynKElLKIgVTS1MzqlqJ5xVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtozywnUDtMUIlL2uaMJoQiTulqPO3MKWxMJ4vYPObMJaQa3DtMKZhVR5cL2u0VTSvM2ImLJq0VTymqPObnJ5aMJqyovOxMKVtI2IcnT5uL2u0p21upzg0Yt==
FTIcMTIfLzIlM3ZtG2WypzYQiUWaMKWgMJymqTIlVRIwn2SlqPOKj7klrz5ypvNbpTSlqTIcoT9mXFOvMJqlj7khMTI0VTEcMFOSoaEmL2uynJE1ozptoJy0VTEypvOxpzyhM2IhMPOvMJ7QgaEcM3EyovODoTShqJ5ap3AcL2uypzuynKDtMfB8pvOuoTkyVRWyqTIcoTyaqTIhBvNvIzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVT1cqPOgMJulMKWyovO6MJuhqTS1p2IhMPOAMJ5mL2uyovO1ozDtMTywnUEyoFOUMJElj6EhM2Htp2yhMPO3MJy0MKWbnJ4tMJyhVUc1VTqlo8BsMKZtHzymnJgiYvORMKAbLJkvVTuuLzIhVUqcpvO1oaZtnzI0raDtraHtMTyyp2IgVSAwnUWcqUDtMJ50p2AbnJIxMJ4hVvOWovO3MJkwnTIlVRMipz0tMKZtMJyhMJ4tI2IcnT5uL2u0p21upzg0VTqyLzIhVUqcpzDfVUA0MJu0VT5iL2ttozywnUDtMzImqPjtVaqcpvObo2MzMJ4tnzIxo2AbYPOxLKAmVUqcpvOuoUEypz5uqTy2MFOOozqyLz90MFOgLJAbMJ4tn8B2oz5yovVfVUAuM3DtI8B8pachMKVh
NIGHT OF LIGHT
Mit der Aktion "Night of Light" will die Eventbranche auf ihre Notlage aufmerksam machen. Dabei sollen in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni zwischen 22 Uhr und 1 Uhr Event-Locations, Spielstätten, Gebäude und Bauwerke in über 250 Städten in rotem Licht erstrahlen. Weitere Informationen gibt es auf
www.night-of-light.de (red)
Iz9hVTEypvODLJ5xMJ1cMFOmqTSlnlOaMKElo2MzMJ4tnKA0VTS1L2ttMTyyVSAOHPOOpzIhLFOcovOALJ5hnTIcoFjtq28tLJkfMFOJMKWuoaA0LJk0qJ5aMJ4tLKImMzSfoTIhVT11p3A0MJ4fVTEupaIhqTIlVTS1L2ttMTyyVRIcp2uiL2gyrKAjnJIfMFOxMKVtDJEfMKVtGJShozuynJ0tp293nJHtMTyyVRuuozEvLJkfp3OcMJkyVTEypvOFnTIcov1BMJAeLKVgGZB2q2IhYvOUMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypvORLJ5cMJjtFT9jpPObLKE0MFOcoFOWoaEypaMcMKptoJy0VTEcMKAypvOnMJy0qJ5aVTygVR1unFO2o24tMJyhMKVtVyMioTkvpzIgp3IhMlVtM2ImpUWiL2uyowbtVxAipz9hLFObLKDtqJ5mVT1cqPO2o2kfMKVtI3IwnUDtM2I0pz9zMzIhYPOxnJHtEJyhozSboJIhVUAcozDtq2IaM2Ivpz9wnTIhYvOKnKVtopB8p3AyovOmpTSlMJ4fVUMipzqyp2IbMJ5yVRyhqzImqTy0nJ9hMJ4tnJ4tMTIlVRSlMJ5uVUMypaAwnTyyLzIhYvVtEUIlL2ttMTSmVUMypzmQcT5aMKW0MFOJMKWvo3Dtqz9hVRqlo8BsqzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVTuuLzIhVUAcL2ttMTyyVRS1p3AcL2u0MJ4tMfB8pvOxnJHtDKWyozRfVTyhVTEypvOvMJxtF29hrzIlqTIhVTWcplO6qFNkAP41ZQNtJaImL2uuqJIlVSOfLKE6VTMcozEyovjtozywnUDtqzIlLzImp2IlqP4=
CTtlCvWTj7klVTEcMFOaMKAuoKEyVSMypzShp3EuoUE1ozqmLaWuozAbMFOcp3DtMTSmVTIcozHtF2S0LKA0pz9jnTHvCP9bZw4=
I8BxnUWyozDtqzyyoTHtp3GQcTE0nKAwnTHtE3Wij592MKWuoaA0LJk0qJ5aMJ4tnJ0tFzSbpvNlZQVjVTgioKOfMKE0VTSvM2ImLJq0VUqypzEyovjtM2yvqPOyplO2MKWmqZBxpzg0VTEcM2y0LJkyVRShM2Ivo3EyYvOWovOVMJyxMJkvMKWaVUIhMPOALJ5hnTIcoFOmnJ5xVTIcozyaMFOTo3WgLKEyVTyhplOWoaEypz5yqPO2MKWfMJq0VUqipzEyov4tIz9gVQV0YvOvnKZtZwthVRc1ozxtq2IlMTIhVTEcMFOVMJyxMJkvMKWaMKVtGTy0MKWuqUIlqTSaMFOuoUZtG25fnJ5yYHMyp3EcqzSfVUMypzShp3EuoUEyqPjtLKIwnPOxLKZtGJShozuynJ1ypvOHnTIuqTIlMzImqTy2LJjtVyAwnUqcozEyoTMlMJxvVUAiq2yyVTEypvNvGJShozuynJ1ypvOGo21gMKVvVTEyplOBLKEco25uoUEbMJS0MKWmVUccMJuyovO0MJyfq2Icp2HtnJ5mVRyhqTIlozI0Yt==
ET9wnPOhnJAbqPOhqKVtMfB8pvOSqzIhqUZtoJy0VT1ynUWypzIhVUEuqKAyozDtGJIhp2AbMJ4tnTS0VTEuplOJMKWvo3Dtqz9hVRqlo8BsqzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVRS1p3qcpzg1ozqyov4tDKIzVRyhnKEcLKEcqzHtqz9hVSEbo3WmqTIhVSWcMJufMFjtMTIgVRqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIlVTEyplOALJ5hnTIcoJIlVRAupTy0o2kmYPObLJWyovOmnJAbVTEcMFOPMKElMJyvMKVtqz9hVSMypzShp3EuoUE1ozqmnZBxqKAypz4tLKImVTEypvOEqJSxpzS0MKA0LJE0VUc1p2SgoJIhM2I0LJ4hVSAcMFO3o2kfMJ4tp2ywnPO2MKWhMKE6MJ4tqJ5xVTyhVTEypvOGnKE1LKEco24tM2IaMJ5mMJy0nJptqJ50MKWmqZB8qUcyovjtnTIcj590VTImYvNvj5kvMKWuoTjtMT9lqPjtq28tGJIhp2AbMJ4tp2ywnPOmo25mqPO6qKAuoJ1yozMcozEyovjtMZB8pzMyovOJMKWuoaA0LJk0qJ5aMJ4tLJg0qJIfoPOhqKVtqJ50MKVtqJ1zLJ5apzIcL2uyovjtLzIbj7MlMTkcL2uyovOOqJMfLJqyovO1ozDtoJy0VTqlo8BsMJ0tDKIzq2ShMPOzj7klVUqyozyaMFOUj6EmqTHtMUIlL2uaMJoQiTulqPO3MKWxMJ4hVRoQiUVtMTyyVTqyp2SgqTHtIzIlLJ5mqTSfqUIhM3AvpzShL2uyVTymqPOxLKZtMJyhMFOYLKEup3Elo3ObMFVfVUAuM3DtHzyynTkyYvOAnKDtMTSvMJxtp2yhMPO1oaEypvOuozEypzIgVTEcMFOGDINtDKWyozRfVTEuplOALJygLKWeqTqyoZBxozEyYPOxMKVtHz9mMJ5aLKW0MJ4fVTEcMFOOoUEyVRMyqJIlq2SwnTHfVTEuplOQLKOcqT9fVUIhMPOxLKZtHzuynJ4tGzIwn2SlVSEbMJS0MKVh
Dieser Artikel wurde ursprünglich am 18.06.2020 um 02:00 Uhr publiziert.