Die neue Merck-Chefin: Kämpfen statt Komfortzone

CHEFIN BEI MERCK

Am 1. Mai übernimmt Belén Garijo die Konzernleitung von Merck und ist damit die einzige Frau an der Spitze eines Dax-Unternehmens. Merck gehört zu den ältesten Pharmafirmen der Welt. Gründungsjahr war 1668, als Friedrich Jakob Merck in Darmstadt die Engelapotheke eröffnete. Als Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) ist das Unternehmen bis heute zu 70 Prozent im Besitz der Gründerfamilie. Das Geschäft steht auf drei Säulen: Pharma (genannt Healthcare), Laborgeschäft (Life Science) und Spezialchemie (Electronics) mit Display- und Halbleitermaterialien sowie Pigmenten.



Zur Person



Belén Garijo (60) ist Medizinerin mit Fachgebiet klinische Pharmakologie und begann ihre Berufslaufbahn als Ärztin im Krankenhaus von Madrid. Anschließend wechselte sie in die Pharmaindustrie und war unter anderem beim französischen Konzern Sanofi. Von dort kam sie 2011 zu Merck und verantwortete zunächst das Biopharma-Geschäft. 2015 wurde sie Chefin der Pharmasparte und Mitglied der Geschäftsleitung. Ab 1. Mai wird sie den DAX-Konzern als Vorstandsvorsitzende (CEO) führen. Garijo lebt mit ihrem Mann in Frankfurt.



Standorte



Merck unterhält Niederlassungen in 66 Ländern und beschäftigt über 58 000 Mitarbeiter, davon etwa 13 300 in Deutschland. Größter Standort ist die Zentrale in Darmstadt: Hier sind knapp 12 000 Frauen und Männer aus 80 Nationen tätig. Es ist der einzige, an dem alle drei Geschäftsbereiche vertreten sind. Im südhessischen Gernsheim produzieren rund 750 Mitarbeiter vor allem Pigmente für Auto- und Kosmetikindustrie.