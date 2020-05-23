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Sonntag, 24.05.2020 - 04:30
4 min

Die neue Wanderlust in Otzberg

Wandern ist hip, nicht erst seit Corona. Spaziergangforscher Martin Schmitz erklärt, wie das die Welt verändern könnte. Und Volker Specht vom Odenwaldklub, warum es so schön ist.

Janka Holitzka: Lokalredakteurin Darmstadt-Dieburg
Von Janka Holitzka
Lokalredakteurin Darmstadt-Dieburg
Spazierengehen liegt bei Corona schwer im Trend. Volker Specht ist als OWK-Vorsitzender in Otzberg viel unterwegs. Foto: Guido Schiek

Spazierengehen liegt bei Corona schwer im Trend. Volker Specht ist als OWK-Vorsitzender in Otzberg viel unterwegs. Foto: Guido Schiek

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Fotos
Spazierengehen liegt bei Corona schwer im Trend. Volker Specht ist als OWK-Vorsitzender in Otzberg viel unterwegs. Foto: Guido Schiek

Spazierengehen liegt bei Corona schwer im Trend. Volker Specht ist als OWK-Vorsitzender in Otzberg viel unterwegs. Foto: Guido Schiek

Eine Familie genießt die Aussicht. Foto: Guido Schiek

Eine Familie genießt die Aussicht. Foto: Guido Schiek

Volker Specht bei einer seiner Touren. Foto: Guido Schiek

Volker Specht bei einer seiner Touren. Foto: Guido Schiek

Wo geht´s lang? Hinweisschilder geben Auskunft. Foto: Guido Schiek

Wo geht´s lang? Hinweisschilder geben Auskunft. Foto: Guido Schiek

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EINE OTZBERGER ERFINDUNG

"Es wird nur noch kurze Zeit dauern und das stählerne Dampfross wird der ganzen Länge nach den Odenwald durchbrausen. (...) Dadurch wird Vielen die gesamte Gegend auf's Einfachste zugänglich gemacht. Um dem Wanderer behülflich zu sein, ihm durch diese Gefilde als Wegweiser zu dienen, ist (...) die Idee angeregt einen Odenwälder Höhenclub zu gründen." So hat der Odenwälder Bote 1881 die Idee des Odenwaldklubs beschrieben. Im Mai 1882 ist die allererste "Section" im heutigen Otzberger Ortsteil Zipfen gegründet worden.

Damit lag Otzberg damals im Trend: Die neue Mobilität durch die Eisenbahn und die nach erholungssuchenden Stadtbewohner führten dazu, dass Wandern erstmals in Vereinen und Klubs institutionalisiert worden ist. Der erste war der Badische Schwarzwaldverein 1864.

Heute hat der Odenwaldklub 100 Ortsvereine mit insgesamt 13000 Mitgliedern. Sie setzen sich nicht nur für gemeinsame Wanderungen und die Wegemarkierungen ein, sondern auch für Naturschutz und Brauchtumspflege. (jah)

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Unser Verein: Der Odenwaldklub Dieburg ist seit Generationen auf den Beinen
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 23.05.2020 um 03:00 Uhr publiziert.
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