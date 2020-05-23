Die neue Wanderlust in Otzberg

Spazierengehen liegt bei Corona schwer im Trend. Volker Specht ist als OWK-Vorsitzender in Otzberg viel unterwegs. Foto: Guido Schiek
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EINE OTZBERGER ERFINDUNG
"Es wird nur noch kurze Zeit dauern und das stählerne Dampfross wird der ganzen Länge nach den Odenwald durchbrausen. (...) Dadurch wird Vielen die gesamte Gegend auf's Einfachste zugänglich gemacht. Um dem Wanderer behülflich zu sein, ihm durch diese Gefilde als Wegweiser zu dienen, ist (...) die Idee angeregt einen Odenwälder Höhenclub zu gründen." So hat der Odenwälder Bote 1881 die Idee des Odenwaldklubs beschrieben. Im
Mai 1882 ist die allererste "Section" im heutigen Otzberger Ortsteil Zipfen gegründet worden.
Damit lag Otzberg damals
im Trend: Die neue Mobilität durch die Eisenbahn und die nach erholungssuchenden Stadtbewohner führten dazu, dass Wandern erstmals in Vereinen und Klubs institutionalisiert worden ist. Der erste war der Badische Schwarzwaldverein 1864.
Heute hat der Odenwaldklub
100 Ortsvereine mit insgesamt 13000 Mitgliedern. Sie setzen sich nicht nur für gemeinsame Wanderungen und die Wegemarkierungen ein, sondern auch für Naturschutz und Brauchtumspflege. (jah)
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 23.05.2020 um 03:00 Uhr publiziert.