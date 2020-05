Die Pfungstädter Straßenkerb fällt aus

Jetzt teilen:

PFUNGSTADTDie Pfungstädter Straßenkerb wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht veranstaltet. Das hat der städtische Magistrat nun einstimmig beschlossen. Es ist das erste Mal seit dem Beginn des nach eigenen Angaben größten Straßenfestes in Südhessen in den Achtziger Jahren, dass dieses ausfällt. Die Straßenkerb wäre wieder am zweiten Wochenende im September auf der Eberstädter Straße veranstaltet worden.

"Diese Entscheidung schmerzt uns alle, aber ein solches Fest mit über 30 000 Besuchern birgt zu viele Möglichkeiten, sich mit dem Corona-Virus anzustecken", sagt Bürgermeister Patrick Koch (SPD) nach dieser Entscheidung. Als Veranstalter habe die Stadt die Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit der Besucher. Dies könne man angesichts der derzeitigen Lage nicht gewährleisten, deshalb sei die Absage ein notwendiger, wenn auch schmerzhafter Schritt.

Koch verweist darauf, dass der Entscheidung Gespräche mit dem Veranstaltungsteam, dem Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Selbstständiger in Pfungstadt (ISP), der Gastronomie und der Brauerei vorausgegangen sind. Für alle Beteiligten komme die Absage von der Stadt nun nicht unerwartet, da bereits andere große Volksfeste in der Region abgesagt worden sind. Zudem seien deutschlandweit bis 31. August Großveranstaltungen ohnehin verboten.

Die Absage, so Koch weiter, beziehe sich auf die Straßenkerb. Veranstaltungen der Kirche, die mit diesem Fest die Einweihung des Gotteshauses feiert, oder der Gastronomie fänden in eigener Verantwortung der Gastgeber statt. Diese seien allerdings ebenfalls dazu verpflichtet, die geltenden Regeln und Hygienevorschriften einzuhalten und würden auch von der Stadt kontrolliert.