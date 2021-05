„Die Pressefreiheit stirbt zentimeterweise“

Das ist Christian Russ

Christian Russ, Jahrgang 1960, ist Spezialanwalt im Urheber- und Medienrecht. Nach dem Jurastudium und der Promotion in Mainz war er in der Rechtsabteilung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels tätig. Seit mehr als 25 Jahren arbeitet Russ als Notar und Rechtsanwalt in der Wiesbadener Kanzlei Fuhrmann Wallenfels. An der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und an der Hochschule Rhein Main in Wiesbaden hat Russ Lehraufträge. Er ist Autor und Co-Autor von medienrechtlichen Kommentaren und weiterer Veröffentlichungen, darunter dem Standardkommentar zum Buchpreisbindungsgesetz. Zudem leitet er die Einigungsstelle für Wettbewerbsrecht der IHK Wiesbaden und führt den Vorsitz im Fachanwaltsausschuss für Urheber- und Medienrecht.