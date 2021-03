Die Skandalisierungsfalle: Migranten und Corona

ALT

„Von 34 500 Corona-Toten im Jahr 2020 waren nach glaubwürdigen Berichten (offizielle Statistiken gibt es anscheinend nicht) mindestens die Hälfte vor ihrem Tod Bewohner von Alten- und Pflegeheimen.“ (Wolfgang Streeck)



Arm



„Dies korrespondiert mit der internationalen Literatur dahingehend, dass Personen mit niedrigem sozioökonomischem Status ein höheres Risiko für schwere Covid-19-Verläufe tragen.“(RKI, GEDA-Studie)



Ausländische Wurzeln



„Migrantinnen und Migranten machen einen bedeutenden Anteil der kritischen Sektoren sowie der Sektoren aus, die am stärksten von der Krise betroffen sind. So wurden beispielsweise mehr als 13 Prozent aller Beschäftigten in den Bereichen Dienstleistungen und Einzelhandel in 6 der 20 Länder mit der höchsten Anzahl von Covid-19-Fällen im Ausland geboren.“ (Migrationsdatenportal)



Migranten und Corona



In rechten Kreisen wird verbreitet, das Corona-Virus grassiere besonders stark in Zuwanderer-Kreisen. Der diskriminierende Vorwurf, der dahinter steht: Die Infizierten seien selbst schuld – und trügen zur Ausbreitung der Pandemie bei.



Aus diesem Grund lässt sich die berechtigte Frage, welche gesellschaftlichen Gruppen ein höheres Infektionsrisiko haben, kaum noch unvoreingenommen diskutieren. Dazu kommt ein Zahlenproblem: Inwieweit Menschen mit Migrationshintergrund stärker betroffen sind, wird nicht erfasst.



Diese Seite soll Vorurteile ausräumen. Ein Soziologe sagt: Wir sind es den Schwächsten unserer Gesellschaft schuldig, endlich passgenaue Maßnahmen zur Vorbeugung gegen Pandemien zu entwickeln. Dazu zählt er Alte, Arme und damit auch viele Menschen mit ausländischen Wurzeln.