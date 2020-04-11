Samstag,
11.04.2020 - 03:00
2 min
Die Theaterkasse ist jetzt die Nabelschnur
Die Mitarbeiter des Ticketing sind am Wiesbadener Theater in engem Kontakt zum Publikum – noch mehr als vor der Corona-Krise. Und manchmal auch das Sorgentelefon der Zuschauer.
Von Birgitta Lamparth
Redakteurin Kultur/Politik/Wirtschaft Wiesbaden
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KASSENZEITEN
Die Kasse ist telefonisch von montags bis freitags zwischen 10 und 17 Uhr unter der 0611-13 23 25 erreichbar.
Per E-Mail ebenfalls: vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de.
Derzeit gibt es keine persönliche Beratung vor Ort.
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