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Dienstag, 26.05.2020 - 03:00
3 min

Die Umstädter Bahnstrecke wird 150 Jahre alt

Die Trasse von und nach Groß-Umstadt wollten drei Eisenbahnfans groß feiern. Corona-bedingt bleiben nun nur noch eine Broschüre und einige Modelle.

Von Ulrike Bernauer
Eisenbahnfan Arnold Straub zeigt das Modell des Groß-Umstädter Bahnhofs. An manchen Gebäuden entlang der Strecke der heutigen Odenwaldbahn arbeitet er noch. Foto: Ulrike Bernauer

Eisenbahnfan Arnold Straub zeigt das Modell des Groß-Umstädter Bahnhofs. An manchen Gebäuden entlang der Strecke der heutigen Odenwaldbahn arbeitet er noch. Foto: Ulrike Bernauer

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ALTE FOTOS

Arnold Straub sucht noch immer alte Fotos, gerne auch von den Gebäuden an der Strecke, denn so manches Detail fehlt ihm noch. Wer noch alte Fotos hat, kann sich mit Reiner Michaelis unter 06078-7 49 73 oder unter reiner.michaelis@gmail.com in Verbindung setzen. (ube)

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