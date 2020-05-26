Dienstag, 26.05.2020 - 03:00
3 min
Die Umstädter Bahnstrecke wird 150 Jahre alt
Von Ulrike Bernauer
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ALTE FOTOS
Arnold Straub sucht noch immer alte Fotos, gerne auch von den Gebäuden an der Strecke, denn so manches Detail fehlt ihm noch. Wer noch alte Fotos hat, kann sich mit Reiner Michaelis unter 06078-7 49 73 oder unter reiner.michaelis@gmail.com in Verbindung setzen. (ube)
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