Mittwoch,
10.06.2020 - 01:15
2 min
Die „Worms“ bleibt am Boden
Mit dem Lufthansa-Airbus, der nach der Stadt Worms benannt ist, wurden im März Urlauber zurückgeholt. Seitdem steht die Maschine auf dem Flughafen München.
Von Claudia Wößner
Stellvertretende Redaktionsleitung Worms
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