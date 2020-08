Die zweite Corona-Welle erreicht die Bergstraße

In der Videokonferenz fasste Landrat Christian Engelhardt auch das Gespräch mit den wichtigsten Fastnachtsvereinen der Region zusammen, das in dieser Woche stattfand. Demnach habe das Gros der Vereine erklärt, dass die Durchführung ihrer Kampagnen in "traditioneller Form" nicht denkbar sei. "Es gab allerdings kein gemeinsames Votum", so der Landrat. Einige wenige Vereine hätten sich die Frage einer Absage weiterhin offengehalten. Denkbar seien grundsätzlich auch digitale Formate, hätten die Fastnachter signalisiert. (aheu)