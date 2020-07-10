Freitag, 10.07.2020 - 02:00
3 min
Dieburg: Beliebtes Ausflugslokal in Not
Von Reinhard Jörs
Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg
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DIE NATURFREUNDE
Die Ortsgruppe Dieburg wurde 1925 gegründet und war von 1933 bis 1945 verboten. Das Naturfreundehaus ist im Laufe von fast einem Jahrhundert mehrfach umgebaut und erweitert worden.
Die Morethütte liegt auf dem Mainzer Berg in 227 Meter Höhe an der Landesstraße 3094 zwischen Dieburg und Darmstadt. Das Haus bietet ein selbst bewirtschaftetes Ausflugslokal mit 50 Sitzplätzen im Gastraum und vielen Plätzen im Freien.
Weiterhin stehen für Wandergruppen, Klassenfahrten, Seminare und Feiern acht Zimmer mit 32 Betten zur Verfügung. Der Verein hat derzeit 120 Mitglieder. (rj)
Die Morethütte liegt auf dem Mainzer Berg in 227 Meter Höhe an der Landesstraße 3094 zwischen Dieburg und Darmstadt. Das Haus bietet ein selbst bewirtschaftetes Ausflugslokal mit 50 Sitzplätzen im Gastraum und vielen Plätzen im Freien.
Weiterhin stehen für Wandergruppen, Klassenfahrten, Seminare und Feiern acht Zimmer mit 32 Betten zur Verfügung. Der Verein hat derzeit 120 Mitglieder. (rj)
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