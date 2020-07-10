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Freitag, 10.07.2020 - 02:00
3 min

Dieburg: Beliebtes Ausflugslokal in Not

Dem Naturfreundehaus auf der Moret brechen durch die Corona-Folgen die Einnahmen weg: Keine Klassenfahrten, keine staatlichen Hilfen.

Reinhard Jörs: Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg
Von Reinhard Jörs
Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg
Das Naturfreundehaus – beliebtes Ausflugslokal mit Herberge auf der Moret bei Dieburg – leidet enorm unter den aktuellen Corona-Folgen. Foto: Karl-Heinz Bärtl

Das Naturfreundehaus – beliebtes Ausflugslokal mit Herberge auf der Moret bei Dieburg – leidet enorm unter den aktuellen Corona-Folgen. (Foto: Karl-Heinz Bärtl)

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DIE NATURFREUNDE
Die Ortsgruppe Dieburg wurde 1925 gegründet und war von 1933 bis 1945 verboten. Das Naturfreundehaus ist im Laufe von fast einem Jahrhundert mehrfach umgebaut und erweitert worden.

Die Morethütte liegt auf dem Mainzer Berg in 227 Meter Höhe an der Landesstraße 3094 zwischen Dieburg und Darmstadt. Das Haus bietet ein selbst bewirtschaftetes Ausflugslokal mit 50 Sitzplätzen im Gastraum und vielen Plätzen im Freien.

Weiterhin stehen für Wandergruppen, Klassenfahrten, Seminare und Feiern acht Zimmer mit 32 Betten zur Verfügung. Der Verein hat derzeit 120 Mitglieder. (rj)
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