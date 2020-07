Dieburg richtet Ferienspiele in abgespeckter Form aus

Jetzt teilen:

DIEBURG - Seit rund drei Jahrzehnten werden in Dieburg zum Start der Sommerferien jeweils Kinder von der Stadt zu Ferienspielen eingeladen. Diese Tradition wird auch in diesem Jahr nicht unterbrochen.

Allerdings wird die zweiwöchige Spaßrunde vom 6. bis 17. Juli für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren unter Beachtung aller Hygiene-Regeln anders ablaufen als in den vergangenen Jahren, weitaus kontrollierter, wie Jugendpfleger Paul Huttarsch andeutete. Der musste mit seinem Team ein neues Konzept ausarbeiten. So hatte es der Magistrat gewünscht. Das Gremium und Bürgermeister Frank Haus standen vor der Entscheidung, die Ferienspiele ganz abzublasen oder sie doch unter Beachtung von Richtlinien zu ermöglichen.

Allerdings in angepasster und abgespeckter Form. So werden jetzt etwas mehr als 150 Jungen und Mädchen an den Ferienspielen ab dem 6. Juli teilnehmen. Normalerweise wären es mehr als 200 gewesen. „Die waren von den Eltern auch bereits im Frühjahr angemeldet gewesen“, sagt Huttarsch. Doch dann kam der Lockdown.

Bei einer Magistratssitzung, zu der auch der Jugendpfleger eingeladen worden war, wurde dann vor einigen Wochen entschieden, den Kindern, die so lange sogar von Spielplätzen fernbleiben mussten, doch die Teilnahme zu ermöglichen.

„Es wird keine große Eröffnungsfete geben, wie sie sonst üblich war“, so Huttarsch. „Aber der Bürgermeister wird auch diesmal wieder den Kindern zum Auftakt Eis spendieren“, versicherte Huttarsch auf Nachfrage.

Viele Eltern hatten schon vor Wochen die Anmeldung ihrer Kinder zurückgezogen. 152 Kinder sind aber nun angemeldet worden. Sie werden in zehn Gruppen eingeteilt. Und diese wiederum in eine Vormittags- und Nachmittagsgruppe. Die Gruppen umfassen jeweils sieben bis acht Kinder, für die dann jeweils zwei Betreuer zuständig sind.

In den vergangenen Jahren waren in die Betreuung jeweils auch noch Praktikanten aus der tschechischen Partnerstadt Mlada Boleslav eingeschaltet. Das unterbleibt diesmal. Auch wird es keine Abschlussfeier mehr geben. Hatten sich bisher mehrere Dieburger Vereine in die Ausgestaltung der Ferienspiele eingeschaltet, halten diese sich jetzt ebenfalls zurück. Mit dabei ist allerdings der Filmclub, das Museum, der Tennisclub sowie die Dance Company.