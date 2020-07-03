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Freitag, 03.07.2020 - 02:00
2 min

Dieburger Freibad öffnet ohne Sicherheitsdienst

Das Dieburger Parlament stellt sich mehrheitlich gegen die Empfehlung des Magistrats. Als Argumente dienen die hohen Kosten und ein Appell an die Vernunft.

Von Klaus Holdefehr
Das Dieburger Steinmetzbad wird trotz Pandemie keinen Sicherheitsdienst haben, wenn es nun öffnet. Die Stadt setzt auf die Vernunft der Badegäste. Foto: Klaus Holdefehr

Das Dieburger Steinmetzbad wird trotz Pandemie keinen Sicherheitsdienst haben, wenn es nun öffnet. Die Stadt setzt auf die Vernunft der Badegäste. (Foto: Klaus Holdefehr)

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