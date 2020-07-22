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Mittwoch, 22.07.2020 - 02:00
3 min

Dieburger Wochenmarkt im Sicherheits-Modus

In Dieburg haben sich die Standbetreiber in der Krisenzeit behauptet. Das Angebot ist vielfältig und frisch und bietet auch etwas für Feinschmecker.

Von Michael Prasch
Fast alle Kunden sind mit Maske auf dem Dieburger Wochenmarkt unterwegs, der jeweils samstags von 8 bis 13 Uhr seit Jahrzehnten Leben in die Innenstadt bringt. Foto: Michael Prasch

Fast alle Kunden sind mit Maske auf dem Dieburger Wochenmarkt unterwegs, der jeweils samstags von 8 bis 13 Uhr seit Jahrzehnten Leben in die Innenstadt bringt. (Foto: Michael Prasch)

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