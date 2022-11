Diese fünf Fehler sollte man beim Plätzchen backen vermeiden

In Rezepten tauchen immer wieder unterschiedliche Angaben auf. Was bedeutet was?

Zentiliter: 1 cl = 0,01 l

Kubikzentimeter: 1 ccm = 1 ml

Deziliter: 1 dl = 100 ml = 100 ccm = 0,1 l

Kilogramm: 1 kg = 1000 g

Gramm: 100 g = 0,1 kg

Milligramm: 1 mg = 0,001 g

Liter: 1 L = 10 dl

Milliliter: 1 ml = 0,1 cl = 0,01 dl = 0,001 l