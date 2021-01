Diese Hilfsmittel bestimmen den 15-Kilometer-Radius

Die Einhaltung der Corona-Regeln wird von der Polizei streng kontrolliert. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

REGION - Diese neue Regel hat viele verunsichert – und für Diskussionen gesorgt. Auf ihrem letzten Treffen haben die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen beschlossen, dass der Bewegungsradius von Menschen in Corona-Hotspots eingeschränkt werden soll. Zumindest dann, wenn es keinen triftigen Grund gibt, die Heimat zu verlassen. Als Hotspot gelten Städte und Kreise, in denen der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen, höher als 200 liegt.

Diese Maßnahme soll unter anderem auch Menschenmassen an beliebten Ausflugszielen verhindern. Auch in der Region war es jüngst an den verschneiten Wochen zu chaotischen Zuständen in Ausflugsregionen gekommen

Unsere interaktive und immer aktuelle Karte zeigt, wo die Corona-Hotspots liegen. Klicken Sie auf die Städte und Kreise und erfahren Sie die genauen Inzidenzwerte:







Verknüpfte Artikel

In Hessen liegen die Kreise Gießen, Vogelsberg, Fulda und Limburg-Weilburg über dem Grenzwert. Die 15-Kilometer-Regel gilt im Bundesland von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) ab Montag für Freizeitaktivitäten oder Ausflüge. Der Radius bezieht sich dabei auf die Wohnanschrift. Ausdrücklich ausgenommen sind der Weg zur Arbeit oder beispielsweise längere Wege zum Arzt.

In Rheinland-Pfalz lag am Freitag nur die Stadt Worms über der kritischen Schwelle, unter anderem der Landkreis Bad Kreuznach knapp darunter. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte an, Entscheidungen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit in enger Abstimmung zwischen Land und den betroffenen Kommunen zu treffen. „Da muss besprochen werden: Welche Maßnahmen sind die richtigen“, sagte Dreyer. „Das können Ausgangsbeschränkungen sein, es können auch Bewegungsbeschränkungen sein.“

Weiterführende Links

So bestimmen Sie den 15-Kilometer-Radius

Wer schon mal überprüfen möchte, welche Ziele im Falle einer verhängten Bewegungseinschränkung noch erreichbar wären, der kann verschiedene Tools nutzen.

Calcmaps bietet die Möglichkeit, auf einer Google-Maps-Karte jeden beliebigen Ort oder verschiedene Adressen einzugeben. Im Drop-down-Menü unter dem Suchfeld lässt sich dann der 15-Kilometer-Radius auswählen. Schon zeigt der blaue Kreis auf der skalierbaren Karte, was noch im und was schon außerhalb der erlaubten Reichweite liegt.

Der rote Punkt bildet das Zentrum des Radius und kann verschoben werden. Das ist auch nötig, denn: Bildet der blaue Kreis die Bewegungsmöglichkeiten in kleineren Ortschaften recht genau ab, so gilt die 15-Kilometer-Regel in Städten ab den Stadtgrenzen. Je nach gewählter Grenze macht das einen großen Unterschied.

Auch verschiedene Apps bieten sich an, um herauszufinden, wie weit 15 Kilometer sind: Für Android-User*innen empfiehlt sich die simple App Location Radius . Einfach Standort suchen oder automatisch ermitteln lassen, Radius auf 15 Kilometer einstellen und schon erscheint auf der Karte ein blauer Kreis. Die Daten stammen aus Google Maps, wie dort kann auch in dieser App ganz leicht in die Karte gezoomt werden.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Kontrollen? Ja, aber schwierig

In den betroffenen Regionen überlegen die Verantwortlichen derweil, wie sie die Bewegungseinschränkungen kontrollieren können. Man werde sich mit den Ordnungsämtern zur Frage von stichprobenartigen Kontrollen zusammensetzen, sagte die Gießener Landrätin Anita Schneider (SPD) dem Sender Hit Radio FFH. Das bedeute „schon auch Anhalten der Personen, das Vorweisen des Ausweises und dann eben die Frage, wohin er unterwegs ist“.

Im Kreis Limburg-Weilburg wird die Verfügung zum 11. Januar in Kraft treten, wie ein Sprecher mitteilte. Der Kreis sei mit der Polizei im Austausch, ob für Kontrollen gegebenenfalls die Ausflugsziele der Region angefahren werden. Der Vogelsbergkreis kündigte an, dass die 15-Kilometer-Regelung frühestens am Mittwoch greifen werde. Die entsprechende Allgemeinverfügung werde voraussichtlich ab diesem Tag in Kraft treten. Der Landkreis Fulda hat nach eigenen Angaben noch keine Entscheidung getroffen.

Die 15-Kilometer-Regel war von Beginn an viel diskutiert worden. Die Bundesländer können die genaue Auslegung selbst bestimmen. Polizeigewerkschafter äußerten Zweifel an der Durchsetzbarkeit. Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund hält die Regel für schwer kontrollierbar. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte der „Rheinischen Post“, es sei fraglich, ob ein eingeschränkter Bewegungsradius durch die vielen Ausnahmen letztlich Wirkung entfalten werde.