Dieses Jahr kein Fischerfest in Gernsheim

Die Verantwortlichen in Gernsheim haben zwar eine "kleine Lösung" diskutiert, bleiben aber bei der Absage aufgrund der Corona-Krise für 2020.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 12.05.2020 um 07:00 Uhr publiziert.