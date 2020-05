Dietzenbach: Motiv für Attacke auf Polizei und Feuerwehr unklar

So sah das Schlachtfeld am nächsten Morgen aus. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DIETZENBACH - Nach der Stein-Attacke auf Polizisten und Feuerwehrleute im südhessischen Dietzenbach ist das Motiv nach Worten eines Polizeisprechers völlig unklar. "Die Motivlage ist völlig offen", sagte der Sprecher am Freitag. In Dietzenbach (Kreis Offenbach) hatten am frühen Freitagmorgen rund 50 Männer Einsatzkräfte in einen Hinterhalt gelockt und mit Steinen beworfen. Zuvor waren auf einem Parkdeck Brände gelegt worden. "Man hat uns in einen Hinterhalt gelockt." Zum Glück habe sich bislang noch keiner verletzt gemeldet.

In den kommenden Tagen solle mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Kontrollen an dem Brennpunkt in Dietzenbach durchgeführt werden. "Wir werden in der nahen Zukunft dort massive Präsenz zeigen", sagte der Polizeisprecher. Zudem werde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die die Vorfälle der Nacht untersucht.

13 Jahre sei es an dem Brennpunkt in Dietzenbach verhältnismäßig ruhig geblieben. "Dass da immer noch schwarze Schafe wohnen, wissen wir sehr wohl."