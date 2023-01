Dimitrij Schaad erhält Ulrich-Wildgruber-Preis

Hamburg (dpa) - . Der Schauspieler Dimitrij Schaad („Die Känguru-Chroniken“, „Kleo“) hat am Samstag im Hamburger St.-Pauli-Theater den Ulrich-Wildgruber-Preis erhalten. In jeder seiner Rollen würden ihn „großer Charme und eine clevere Verschmitztheit“ auszeichnen, heißt es in der Begründung der Jury. „Er spricht lieber mit eigenen Worten als mit geliehenen Dichterversen. Und er zeigt in einem gegenwärtig oft humorlosen Kulturbetrieb mit jedem seiner Auftritte, dass Spaß und Entertainment sehr gut mit einer klaren politischen Haltung zusammengehen“.