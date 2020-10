Discounter senken die Butterpreise - Bauern sind überrascht

Milchkühe und Butter

Der Bestand an Milchkühen in Deutschland hat sich nach Zahlen des Milch Industrieverbands in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich verringert. Gab es 1950 über fünf Millionen Milchkühe, sind es im Mai 2020 nur noch rund vier Millionen. Auch die Zahl der Milcherzeuger in Deutschland ist stetig zurückgegangen und hat sich heute auf 58351 Milchviehhalter reduziert. Die durchschnittliche Milchleistung der Kühe ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Heute erzeugt eine Kuh im Durchschnitt 8250 Kilogramm Rohmilch pro Jahr. Insgesamt haben die vier Millionen Kühe in Deutschland im Jahr 2019 rund 33 Millionen Tonnen Milch produziert.



Die Herstellung von Butter einschließlich Milchfett- und Milchstreichfetterzeugnissen in den Molkereien stieg im Jahr 2019 um 2,7 Prozent auf 497.000 Tonnen (Butterwert). Das berichtet das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. Die Einfuhr nach Deutschland summierte sich auf 169.000 Tonnen, die Ausfuhr stieg auf 164.000 Tonnen. Mild gesäuerte Markenbutter hatte mit knapp 65 Prozent den höchsten Anteil an der gesamten Menge.