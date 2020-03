„Disinfection Dance“ tanzt humorvoll gegen das Virus an

Ein Foto aus Zeiten, als das Virus noch weit weg erschien. Die Tanzschule Weber ist mittlerweile geschlossen. Kurz vor der Schließung entstand der „Disinfection Dance“. (Foto: Tanzschule Weber)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Mit Pirouetten und Hüftschwung können mechanische Bewegungsabläufe wie Händewaschen oder Desinfektionsgel verreiben es freilich nicht aufnehmen. Es sei denn, man macht mit Humor und Kreativität aus der Not eine Tugend: Die Tanzschule Weber hat infolge der Corona-Pandemie bis Ende April geschlossen. Bevor das Licht ausging, beteiligte sich das gesamte Tanzlehrerteam an der Desinfektion der Tanzschule. „Zur Motivation wurde Musik gespielt. So ergab es sich bei einer kurzen Pause, dass die Präventionsmaßnahmen wie Husten oder Niesen in die Armbeuge und korrektes Händewaschen mit Tanzschritten verknüpft wurden“, berichtet Torsten Gaßner. „Da Tanzen sehr gesund ist und zudem gute Laune macht, wurde fix die Idee umgesetzt, diesen Tanz aufzunehmen und unseren Tanzschülern als Ablenkung zur Verfügung zu stellen.“ Auch in den Sozialen Medien kommt der Clip zum witzigen „Disinfection Dance“ gut an (www.youtube.com/watch? v=GLfQhte8fo4), das Feedback sei überwältigend positiv, freut sich Gaßner. Zusätzlich geht die Tanzschule mittwochs um 19 Uhr sowie sonntags um 15 Uhr auf Facebook und Instagram mit Video-Workshops wie „Discofox für Beginner“ online. „Über den Live-Unterricht besteht die Möglichkeit, mit uns direkt zu interagieren, was uns unglaublich viel gibt und auch dem Team hilft.“

Für den Fall, dass man im Laufe der Zeit nicht mehr online gehen könne, seien alle Tutorials prophylaktisch gefilmt worden.

Auch Rosa Romero von der „Dance Academy“ hat sich entschieden, als Ausgleich für die Schließung ihrer Ballettschule Unterrichtseinheiten für alle Klassen live zu übertragen: „So haben die Schülerinnen die Möglichkeit, weiterhin zuhause zu üben, bis wir uns wieder im Tanzstudio treffen können.“ Dies bedeute schließlich auch eine wunderbare Gelegenheit für sie, ihre Leidenschaft mit ihren Familien zu teilen, die sonst keine Möglichkeit hätten, beim Training zuzusehen. Zum Schutz der Beteiligten gelte für die Aufnahmen eine Zwei mal Zwei-Regel: Sie erlaubt mit Lehrerin und Schülerin maximal zwei Personen zur gleichen Zeit im Studio, die zudem bei sämtlichen Bewegungen zwei Meter voneinander entfernt sein müssen.