DLRG: Bundesweit mindestens 355 Badetote im Jahr 2022

Auffällig: In Nordrhein-Westfalen und Berlin hat sich die Zahl der ertrunkenen Menschen mehr als verdoppelt. Auch in Niedersachsen gab es einen deutlichen Anstieg. Die meisten Badetoten wurden in Bayern verzeichnet. „Dort gibt es viele Seen, in denen Menschen häufig auch alleine schwimmen gehen“, sagte DLRG-Sprecher Wiese.