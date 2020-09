DLRG Pfungstadt sagt ihre Feiern ab

Jetzt teilen:

PFUNGSTADT - (steh). Verzichten wird die DLRG Pfungstadt in diesem Jahr wegen der noch immer geltenden Corona-Vorschriften auf das für Oktober geplante Fassbierfest in der Sport- und Kulturhalle und auf die Anfang Dezember terminierte Weihnachtsfeier.

Holger Heisel, stellvertretender Ortsgruppenleiter, sagt dazu: „Natürlich sind solche Veranstaltungen für uns wichtig als Außendarstellung und teilweise als Einnahmequelle, aber Gesundheitsschutz geht vor und wir sind uns unserer Vorbild-Funktion als Rettungsorganisation hier voll bewusst.“ Er verweist darauf, dass man eigentlich bereits für das Fest eine Band gebucht und Unterstützung durch einen großen regionalen Sponsor zugesagt bekommen hatte, der die DLRG nun trotz Absage finanziell bedenken wird. Auch bereits geplante Jugend-Aktivitäten werden ausfallen, wie der Besuch in einem Freizeitpark und eine Halloween-Veranstaltung. Durchgeführt wurde dagegen in den Sommerferien eine Aktionswoche für junge Leute.

Wieder anlaufen sollen hingegen nahezu alle Schwimmkurse mit Ausnahme des Anfänger-/Nichtschwimmerkursus. Dazu wird ausschließlich das Bezirksbad in Bessungen genutzt, da das Hallenbad in Weiterstadt wegen Corona-Beschränkungen auswärtigen Vereinen nicht zur Verfügung steht. Fast alle Gruppen steigen nun schrittweise in das Training ein.

Nachgeholt werden nun auch die Jahreshauptversammlungen. Von Förderverein und Ortsgruppe am 23. Oktober ab 18.30 Uhr im DLRG-Vereinsheim (Fabrikstraße 9). Im Mittelpunkt stehen die Berichte des Vorstands. Bernd Spieß als Ortsgruppenleiter hofft, dass bis 23. Oktober die Corona-Situation zumindest so weit unter Kontrolle bleibt, dass die Versammlungen möglich sind.

Die weiteren Aktivitäten finden unter erweiterten Hygienebedingungen statt. Sie betreffen meist das Aktiven- und Einsatz-Team der DLRG Pfungstadt. Dazu gehören Arbeitseinsätze, Revierkunde für Bootsbesatzungen sowie der geplante Steuerstand-Umbau am Motorrettungsboot. „Wir versuchen damit die ehrenamtlichen Aktiven weiter an uns zu binden und in dieser Zeit einige Arbeit im Hintergrund zu machen, um gestärkt aus der Corona-Krise hervorzugehen“, erläutert Bernd Spieß die Maßnahmen.